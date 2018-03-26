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Болгария — Казахстан — 2:1, Финляндия — Мальта — 5:0 (обзоры)
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Болгария — Казахстан — 2:1, Финляндия — Мальта — 5:0 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Представляем вашему вниманию обзоры товарищеских игр сборных.
Болгария — Казахстан
Финляндия — Мальта
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