Могерини провела встречу в Ташкенте с главами МИД региона

Киргизии, Таджикистана, Могерини принимает 26-27 марта участие в ташкентской международной конференции по Афганистану . «На полях» этого мероприятия в понедельник прошла встреча с главами МИД Казахстана Узбекистана , а также замглавы МИД Туркмении

"Верховный представитель и министры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества… Совещание также позволило представить дополнительную информацию о разрабатываемой в настоящее время новой стратегии ЕС для Центральной Азии", — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Могерини и министры обменялись мнениями о том, как будут отражены в обновленной стратегии такие приоритеты, как безопасность и региональное сотрудничество.

"Стороны согласились с тем, что нет иного решения конфликта (в Афганистане), кроме мирного, и что "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России ) должен воспользоваться этой возможностью", — сказано в сообщении.

Также обсуждались перспективы проведения в ближайшие месяцы следующего раунда диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия в Туркмении, Центральноазиатского форума по проблемам окружающей среды в Узбекистане, региональной конференции по борьбе с терроризмом и предотвращению экстремизма, а также международной конференции по водным ресурсам в Таджикистане.

Кроме того, в текущем году запланирована официальная встреча министров иностранных дел республик Центральной Азии с представителями ЕС в Брюсселе.