Ещё
Могерини провела встречу в Ташкенте с главами МИД региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могерини провела встречу в Ташкенте с главами МИД региона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудила в Ташкенте на переговорах с представителями МИД пяти центральноазиатских республик разрабатываемую Евросоюзом новую стратегию для региона, включающую вопросы безопасности, а также планы проведения в этом году в Брюсселе министерской встречи по региональной тематике.
Могерини принимает 26-27 марта участие в ташкентской международной конференции по Афганистану. «На полях» этого мероприятия в понедельник прошла встреча с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также замглавы МИД Туркмении.
"Верховный представитель и министры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества… Совещание также позволило представить дополнительную информацию о разрабатываемой в настоящее время новой стратегии ЕС для Центральной Азии", — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Могерини и министры обменялись мнениями о том, как будут отражены в обновленной стратегии такие приоритеты, как безопасность и региональное сотрудничество.
"Стороны согласились с тем, что нет иного решения конфликта (в Афганистане), кроме мирного, и что "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) должен воспользоваться этой возможностью", — сказано в сообщении.
Также обсуждались перспективы проведения в ближайшие месяцы следующего раунда диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия в Туркмении, Центральноазиатского форума по проблемам окружающей среды в Узбекистане, региональной конференции по борьбе с терроризмом и предотвращению экстремизма, а также международной конференции по водным ресурсам в Таджикистане.
Кроме того, в текущем году запланирована официальная встреча министров иностранных дел республик Центральной Азии с представителями ЕС в Брюсселе.
РИА Новости: последние новости
Додон надеется на получение Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС Президент Армении назначил нового замначальника Объединенного штаба ОДКБ В Астане рухнул башенный кран, есть жертвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия приостановила диалог с Россией316
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ429
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ176
Отключивший сигнализацию в ТЦ Кемерово задержан67
Путин прилетел в Кемерово81
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение