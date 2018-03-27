Глава Узбекистана и Могерини провели встречу 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во вторник провели встречу "на ногах" перед открытием в Ташкенте конференции по урегулированию кризиса в Афганистане, передает корреспондент РИА Новости.
Мирзиеев прибыл во Дворец Форумов, где его встретила Могерини, они пообщались в течение десяти минут в присутствии министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.
Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщала, что Мирзиеев и Могерини проведут встречу во вторник.