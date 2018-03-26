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Почему молдавский митрополит присягнул Никону
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Почему молдавский митрополит присягнул Никону 

Кириллица 51 минуту назад
Фото: Кириллица
В многочисленных русско-турецких военных кампаниях Молдавия представляла собой подобие разменной монеты — земли Днестровско-Прутского междуречья и по реке Южный Буг крайне интересовали турок, а Россия неоднократно откликалась на призывы молдаван о защите их от захватчиков взамен на предоставление живой силы для русской армии.
Попросил Стефан Ивана
История создания молдавской народности берёт своё начало с XIV века, прародители современных молдаван — волохи и восточные славяне. Годом создания Молдавского княжества считается 1359-й, первым господарем молдаван был Богдан I. Княжество на востоке ограничивалось Днестром, на западе — Карпатами. С южной стороны границей выступали Черное море и воды Дуная, Сирета и Милкова, с северной — область Покутье.
Высокоразвитое экономически и духовно, Молдавское княжество в XV веке при правлении Стефана III покорили турки, эти земли перешли под юрисдикцию Османской империи. С появлением на политической карте Европы Московского государства оформляется молдавско-русский политический союз. Стефан III неоднократно просил русского царя Ивана III помочь избавиться от басурман, в том числе, через польского короля Казимира IV.
Переговоры о переходе Молдавии под крыло России начались в XVII веке. Молдавским господарем Георгием Стефаном русскому царю Алексею Михайловичу (Тишайшему) в 1656 году была передана грамота с просьбой рассмотреть вопрос о принятии Молдавией русского подданства. По условиям молдавской стороны, местные государи сохраняли власть, а Москва отказывалась собирать с молдаван дань, как это делали турки. Тишайший не возражал.
Молдавским митрополитом Гидеоном российскому патриарху Никону была принесена присяга на верность. Но вскоре Георгия Стефана турки сместили. Начался затяжной период русско-турецких войн, в которых Молдавия еще долго представляла собой поле боя между двумя враждующими империями — Россией и Турцией.
Каждая война давала новую надежду
Когда в 1710 году Турция объявила России войну, молдавский народ надеялся, что появился ещё один шанс на освобождение от турецкой оккупации. Новый господарь Молдавии Дмитрий Канетемир заключил с Петром I соглашении о поддержке России в войне с Турцией. Власть господаря по условиям договора оставалась в его руках, Россия в случае победы брала Молдавию под свое покровительство. Взамен в войне против турков под ружье должны были стать 10 тысяч молдаван.
Когда русские войска вступили в Молдавию, местное население с воодушевлением откликнулось на призывы помочь России в войне с Османской империей, многочисленные желающие с оружием в руках бороться за свободу страны нашлись быстро. Однако неудача Прутского похода (окружение русских войск более сильной в военном отношении турецкой армией) вынудила Петра Великого искать мира с турками. Молдавия вновь вернулась под пяту султаната.
Очередная попытка освобождения молдаван от турок была предпринята при Екатерине II, во время другой русско-турецкой кампании. Кючук-Кайнарджийский мирный договор, заключенный русскими и турками в 1774 году, официально утвердил покровительство России над Молдавией.
Спустя 13 лет началась вторая за время правления Екатерины II война с турками, русские войска заняли территорию Молдавии. Ясский мирный договор 1791 года, который заключили Россия и Турция, разграничил территорию, относящуюся к нашему государству, в том числе, земли между реками Буг и Днестр.
Затем, уже по итогам мирного договора, итожившего очередную русско-турецкую войну при Александре I, к России отошла территория, названная впоследствии Бессарабией. Российский император для населения этой области ввел льготное налогообложение, оттуда не призывали рекрутов. С 1818 года Бессарабия де-юре стала обладать автономными правами.
Крымская война в середине XIX века существенно перекроила политическую карту мира — Россия потеряла протекторат над Молдавией, это государство вместе с Валахией подтвердило свою автономию. Через 17 лет Бессарабия вновь вошла в состав России.
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