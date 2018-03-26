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Россельхознадзор запретил ввоз продукции с молочного предприятия Белоруссии
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Россельхознадзор запретил ввоз продукции с молочного предприятия Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Прайм
Россельхознадзор с 28 марта запрещает поставки продукции с молочного предприятия Белоруссии.
Как сообщает пресс-служба ведомства, это Клецкий филиал Слуцкого сыродельного комбината.
Причиной такого решения стало повторное обнаружение антибиотиков тетрациклиновой группы в сухом обезжиренном молоке.
Также сообщается, что режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции компаний «Белдан» (выявление листерий в свиных замороженных субпродуктах) и «Праймилк» (обнаружение тетрациклина в молочной сухой подсырной сыворотке).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет России на поставки белорусского молока, назвал его наглым политическим инструментом.
RT на русском: последние новости
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