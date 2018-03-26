Россельхознадзор запретил ввоз продукции с молочного предприятия Белоруссии

Россельхознадзор с 28 марта запрещает поставки продукции с молочного предприятия Белоруссии

Как сообщает пресс-служба ведомства, это Клецкий филиал Слуцкого сыродельного комбината.

Причиной такого решения стало повторное обнаружение антибиотиков тетрациклиновой группы в сухом обезжиренном молоке.

Также сообщается, что режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции компаний «Белдан» (выявление листерий в свиных замороженных субпродуктах) и «Праймилк» (обнаружение тетрациклина в молочной сухой подсырной сыворотке).