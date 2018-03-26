Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово , повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России . Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании в адрес Путина.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

«Чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов. В этот тяжелый момент мы — рядом, полностью разделяем страшное горе», — подчеркнул белорусский лидер в соболезновании Тулееву.

По последним данным, при пожаре скончались 64 человека, 51 пострадал. Разбор завалов продолжается, ситуация для спасателей осложнена провисанием конструкций здания. Hассматриваютcz две версии: поджог и неисправность электропроводки.

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