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Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове
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Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Соболезнования президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву ыразил глава Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта.
«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России. Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании в адрес Путина.
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«Чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов. В этот тяжелый момент мы — рядом, полностью разделяем страшное горе», — подчеркнул белорусский лидер в соболезновании Тулееву.
По последним данным, при пожаре скончались 64 человека, 51 пострадал. Разбор завалов продолжается, ситуация для спасателей осложнена провисанием конструкций здания. Hассматриваютcz две версии: поджог и неисправность электропроводки.
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