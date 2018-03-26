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Лукашенко поручил провести проверки во всех торговых центрах в Белоруссии
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Лукашенко поручил провести проверки во всех торговых центрах в Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех торговых центров в стране. Об этом заявил глава МЧС Белоруссии Владимир Ващенко. «Глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки подобных объектов», — приводит слова Ващенко БЕЛТА.
По его словам, 26 марта были поставлены задачи руководителям подразделений на местах. Во все области Белоруссии направят работников министерства для организации этой работы.
Ранее Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове, где в результате пожара в торговом центре погибли не менее 64 человек.
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