Лукашенко поручил провести проверки во всех торговых центрах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех торговых центров в стране. Об этом заявил глава МЧС Белоруссии Владимир Ващенко. «Глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки подобных объектов», — приводит слова Ващенко БЕЛТА.

По его словам, 26 марта были поставлены задачи руководителям подразделений на местах. Во все области Белоруссии направят работников министерства для организации этой работы.