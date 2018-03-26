Россельхознадзор запретил поставки продукции со «Слуцкого сыродельного комбината»

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию продукции с белорусского ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», сообщает ведомство.

«Учитывая повторное выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке сухом обезжиренном, производства предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Клецкий филиал, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия на территорию России с 28 марта 2018 года», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, ведомство вводит усиленный лабораторный контроль за двумя белорусскими предприятиями. Под меры попали ИООО «Белдан» и ООО «Праймлинк».