Россельхознадзор запретил поставки продукции со «Слуцкого сыродельного комбината» 

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию продукции с белорусского ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», сообщает ведомство.
«Учитывая повторное выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке сухом обезжиренном, производства предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Клецкий филиал, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия на территорию России с 28 марта 2018 года», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Кроме того, ведомство вводит усиленный лабораторный контроль за двумя белорусскими предприятиями. Под меры попали ИООО «Белдан» и ООО «Праймлинк».
Ранее Россельхознадзор планировал ввести запрет на ввоз молока из Белоруссии из-за нарушений, затем ведомство отказалось от этой меры. Вместо этого Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за молочным сырьем, поступающей в Россию с ряда белорусских предприятий.