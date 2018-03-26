Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетит Петербург

Как сообщает посольство Республики Беларусь в России, руководитель правительства примет участие в заседании Совета делового сотрудничества и Республики Беларусь и Санкт-Петербурга.

Планируется, что в рамках заседания стороны обсудят промышленную кооперацию и поставки в Петербург продовольственных и потребительских товаров, а также различной техники.

Кроме того, на заседании рассмотрят ход реализации так называемых «симметричных» проектов строительства. Суть в том, что в Минске возводится «Санкт-Петербургский квартал», а в Петербурге — «Белорусский квартал». Жилых массивов должен отражать архитектурные и строительные традиции каждого из городов.