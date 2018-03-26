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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетит Петербург
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16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетит Петербург 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков 27-28 марта посетит Петербург с рабочим визитом.
Как сообщает посольство Республики Беларусь в России, руководитель правительства примет участие в заседании Совета делового сотрудничества и Республики Беларусь и Санкт-Петербурга.
Планируется, что в рамках заседания стороны обсудят промышленную кооперацию и поставки в Петербург продовольственных и потребительских товаров, а также различной техники.
Кроме того, на заседании рассмотрят ход реализации так называемых «симметричных» проектов строительства. Суть в том, что в Минске возводится «Санкт-Петербургский квартал», а в Петербурге — «Белорусский квартал». Жилых массивов должен отражать архитектурные и строительные традиции каждого из городов.
Во время визита в Россию Андрей Кобяков встретится с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и посетит ряд предприятий.
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