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Россельхознадзор может принять радикальные меры по поставкам помидоров из Белоруссии
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Россельхознадзор может принять радикальные меры по поставкам помидоров из Белоруссии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство продолжает мониторить поставки из Белоруссии продукции, которая вызывает сомнения в стране происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что, прежде всего, это касается помидоров.
"По мере выявления будем принимать решения, потому что эта ситуация, когда мы в «кошки-мышки» играем: они делают вид, что ничего не происходит, а мы каждую неделю задерживаем. Если они со своей стороны сейчас не будут принимать какие-то эффективные меры, мы вынуждены будем это делать (вводить ограничения на поставки — "Газета.Ru")", — сказал Данкверт.
По его мнению, белорусская сторона подталкивает к принятию такого решения, ввозя под различными видами продукцию, которая не декларируется.
"Если дальше будем выявлять также несанкционированный ввоз, то будем вынуждены принять радикальные меры", — рассказал Данкверт.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор уничтожил 17 тонн турецких томатов.
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