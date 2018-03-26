Во Владимире пройдет неделя белорусской культуры

Неделя белорусской культуры «Страна под белыми крыльями» стартует в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи, сообщается на сайте библиотеки.

Торжественное открытие Недели белорусской культуры состоится 26 марта в 16.00 в библиотеке на улице Мира, 51 во Владимире . Участие в мероприятии примут председатель Федеральной национально-культурной автономии «Белорусов России» Сергей Кандыбович и руководитель отделения посольства Беларуси России в Нижнем Новгороде Александр Власов

— Беларусь — «Белaя Рyсь» — поэтичное название государства в самом центре Европы. Главной гордостью Беларуси, по праву, считаются доброжелательные и гостеприимные люди. Но братская республика может похвастаться и историческими, архитектурными и природными достопримечательностями, необычной и очень вкусной кухней. В течение недели в библиотеке пройдут мероприятия, которые познакомят вас с особенностями культуры, традициями и бытом белорусов, — говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, Неделя белорусской культуры станет частью проекта «Владимир интернациональный». Его цель — укрепить отношения между народами, которые живут в регионе, познакомить детей и молодежь с культурным наследием, ценностями и наладить связь между народами.

Откроет фестиваль праздничный концерт. Второй день фестиваля будет посвящен знакомству с народными традициями. В 11 и 13 часов в библиотеке пройдут мастер-классы по национальным белорусским танцам, участниками которых станут дети старше шести лет. Кроме этого, гостей мероприятия познакомят с особенностями национального белорусского праздника «Кликанье весны».

Третий день фестиваля, получивший название «Ярило на коне», будет посвящен рассказам о традиционном белорусском орнаменте, который до сих пор используется на государственных символах, одежде, куклах и сувенирах. В мастер-классе по созданию узора смогут принять участие все желающие. На 29 марта в библиотеке запланирована виртуальная экскурсия по Республике Беларусь.

Завершится праздник 30 марта мастер-классом по приготовлению блюд национальной кухни с дегустацией.

Вход на мероприятия Недели белорусской культуры будет свободным для всех желающих.