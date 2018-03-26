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Молдавия должна восстанавливать отношения с Россией, заявил Додон
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Молдавия должна восстанавливать отношения с Россией, заявил Додон 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Молдавия должна сохранять и развивать партнерство с Евросоюзом, восстанавливая при этом хорошие отношения с Российской Федерацией, считает президент республики Игорь Додон.
Как написал Додон на своей странице в Facebook, в ходе встречи с главой делегации ЕС в Молдавии Петером Михалко стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в республике.
По словам молдавского лидера, он также обговорил с Михалко предстоящие местные выборы в Кишиневе и Бельцах, а также парламентские выборы в стране.
"Выступил за активизацию сотрудничества между Молдавией и Европейским союзом в целях реализации ряда проектов обоюдного интереса в различных областях. Напомнил свою позицию, согласно которой Молдавия должна сохранять и развивать партнерство с ЕС, восстанавливая при этом хорошие отношения с Российской Федерацией", — заключил Додон.
Ранее президент Молдавии заявлял, что республика не станет членом Европейского союза.
Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии «жизненно необходимо восстановить отношения с Россией».
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