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Президент Татарстана ушел в краткосрочный отпуск
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Президент Татарстана ушел в краткосрочный отпуск 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С понедельника, 26 марта, президент Татарстана находится в краткосрочном отпуске, в котором он пробудет до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Рустама Минниханова.
Известно, что исполнять обязанности главы республики в ближайшую неделю будет премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«В соответствии со статьей 98 Конституции Республики Татарстан на этот период исполнение обязанностей Президента Республики Татарстан возлагаются на Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина», — говорится в сообщении.
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