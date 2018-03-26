Президент Татарстана ушел в краткосрочный отпуск

С понедельника, 26 марта, президент Татарстана находится в краткосрочном отпуске, в котором он пробудет до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Рустама Минниханова.

Алексей Песошин. Известно, что исполнять обязанности главы республики в ближайшую неделю будет премьер-министр РТ

«В соответствии со статьей 98 Конституции Республики Татарстан на этот период исполнение обязанностей Президента Республики Татарстан возлагаются на Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина», — говорится в сообщении.