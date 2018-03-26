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Минск не получал официальных претензий Россельхознадзора по поставкам томатов
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Минск не получал официальных претензий Россельхознадзора по поставкам томатов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Белоруссия не получала официальных претензий со стороны Россельхознадзора по поводу поставок в РФ томатов, сообщил в понедельник журналистам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Владимир Гракун.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции с ее территории. Глава ведомства Сергей Данкверт заявлял, что Белоруссия сама подталкивает Россельхознадзор к введению такого запрета, ввозя под различными видами незадекларированную продукцию без фитосанитарных документов.
"На министерство сельского хозяйства они (Россельхознадзор — прим. ред.) официально не выходили с такими требованиями, что мы что-то нарушаем", — сказал Гракун. Замминистра заметил, что сроки созревания томатов в Белоруссии еще не наступили. По его словам, белорусская сторона рассчитывает, что к наступлению этого периода ситуация урегулируется.
По его словам, исходя из появляющейся в СМИ информации, санкционные томаты проникают в Россию контрабандным путем. «Наша служба за практически три месяца текущего года не выдала ни одного фитосанитарного сертификата на поставку томатов, — сказал Гракун. — Мы делаем все возможное для того, чтобы не допустить проникновения санкционной продукции на территорию России».
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