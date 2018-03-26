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Рустам Минниханов ушел в отпуск на семь дней
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Рустам Минниханов ушел в отпуск на семь дней
АиФ Казань
36 минут назад
Фото:
АиФ Казань
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Рустам Минниханов
ушел в краткосрочный отпуск, сообщает пресс-служба президента
РТ
.
Отпуск главы республики продлится с 26 марта по 1 апреля. Обязанности президента республики исполняет премьер-министр
Татарстана
Алексей Песошин
.
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