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Рустам Минниханов ушел в отпуск на семь дней
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Рустам Минниханов ушел в отпуск на семь дней 

АиФ Казань 36 минут назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск, сообщает пресс-служба президента РТ.
Отпуск главы республики продлится с 26 марта по 1 апреля. Обязанности президента республики исполняет премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
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