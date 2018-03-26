В Литве определились с главным источником угрозы нацбезопасности

Департамент госбезопасности Литвы и второй департамент оперативных служб при литовском минобороны (военная разведка) полагают, что основную опасность для страны представляет Россия , следует из отчета спецслужб об угрозах национальной безопасности за 2017 год.

«Основная угроза национальной безопасности Литвы исходит из агрессивных намерений и действий России», — цитирует документ ТАСС

В отчете говорится, что в 2017 году Россия стремилась придать отношениям с Западом позитивную динамику. при этом отмечается что Москва хочет «изменить глобальное равновесие сил и доминировать в очерченной для себя зоне интересов, включая страны Балтии».

В докладе подчеркивается, что военная угроза для Вильнюса со стороны Москвы невелика.

«Усиление средств безопасности НАТО , прежде всего увеличение национальных сил стран Балтии и дислокация подразделений альянса, уменьшили вероятность использования Россией военной силы против государств Балтии», — следует из документа.

При этом, спецслужбы Литвы выразили обеспокоенность «усилением зависимости Белоруссии от России».

«Внешняя и военная политика Белоруссии тесно координируется с Россией. С ростом зависимости увеличиваются возможности использования Белоруссии против соседних государств», — говорится в докладе.