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В Литве определились с главным источником угрозы нацбезопасности
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В Литве определились с главным источником угрозы нацбезопасности 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Департамент госбезопасности Литвы и второй департамент оперативных служб при литовском минобороны (военная разведка) полагают, что основную опасность для страны представляет Россия, следует из отчета спецслужб об угрозах национальной безопасности за 2017 год.
«Основная угроза национальной безопасности Литвы исходит из агрессивных намерений и действий России», — цитирует документ ТАСС.
В отчете говорится, что в 2017 году Россия стремилась придать отношениям с Западом позитивную динамику. при этом отмечается что Москва хочет «изменить глобальное равновесие сил и доминировать в очерченной для себя зоне интересов, включая страны Балтии».
В докладе подчеркивается, что военная угроза для Вильнюса со стороны Москвы невелика.
«Усиление средств безопасности НАТО, прежде всего увеличение национальных сил стран Балтии и дислокация подразделений альянса, уменьшили вероятность использования Россией военной силы против государств Балтии», — следует из документа.
При этом, спецслужбы Литвы выразили обеспокоенность «усилением зависимости Белоруссии от России».
«Внешняя и военная политика Белоруссии тесно координируется с Россией. С ростом зависимости увеличиваются возможности использования Белоруссии против соседних государств», — говорится в докладе.
Напомним, в четверг, 22 марта, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс рассматривает возможность выслать из страны «агентов российской разведки» из-за ситуации с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, ликвидация российской разведывательной сети во всех европейских странах является общей задачей.
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