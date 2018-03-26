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Новое правительство Словакии получило вотум доверия в парламенте
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Новое правительство Словакии получило вотум доверия в парламенте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новое правительство Словакии во главе с премьером Петером Пеллегрини получило вотум доверия в парламенте — ТВ
РИА Новости: последние новости
Могерини провела встречу в Ташкенте с главами МИД региона Президент Армении назначил нового замначальника Объединенного штаба ОДКБ В Астане рухнул башенный кран, есть жертвы
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