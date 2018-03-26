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Group-IB открыла офис в Белоруссии
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Group-IB открыла офис в Белоруссии 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, открыла представительство в Минске, говорится в сообщении компании.
Главой Group-IB в регионе назначен Александр Сушко. Ранее он занимался расследованием киберпреступлений в МВД и Следственном комитете Белоруссии.
Согласно прогнозу компании, к концу 2018 года количество киберпреступлений в стране может вырасти более чем на 25%. В 2017 году, по данным МВД Белоруссии, число преступлений в сфере высоких технологий увеличилось на 25% (с 2,471 тысячи в 2016 году до 3,099 тысячи в 2017 году). При этом основной объем киберпреступлений в стране — около 75% — приходится на хищения денежных средств, сопряженные с несанкционированным доступом к компьютерной информации.
"Хакеры не ищут сложных путей, пятнадцатилетняя история развития киберкриминала говорит о том, что наиболее резонансные преступления происходят там, где защита недостаточно сильна: десять лет назад атаки шли в основном на американские и европейские банки, затем большинство групп переключило внимание на Россию. Сейчас основной фокус для атак — Азия. Беларусь и другие страны постсоветского пространства имеют все шансы стать следующей мишенью", — отметил гендиректор Group-IB Илья Сачков, слова которого приводятся в релизе.
Group-IB — международная компания по предотвращению кибератак. Основана в 2003 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве, ее представительства открыты в Латинской Америке, Арабских Эмиратах и Великобритании.
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