Group-IB открыла офис в Белоруссии

МОСКВА , 26 мар /ПРАЙМ/. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, открыла представительство в Минске , говорится в сообщении компании.

Согласно прогнозу компании, к концу 2018 года количество киберпреступлений в стране может вырасти более чем на 25%. В 2017 году, по данным МВД Белоруссии, число преступлений в сфере высоких технологий увеличилось на 25% (с 2,471 тысячи в 2016 году до 3,099 тысячи в 2017 году). При этом основной объем киберпреступлений в стране — около 75% — приходится на хищения денежных средств, сопряженные с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

"Хакеры не ищут сложных путей, пятнадцатилетняя история развития киберкриминала говорит о том, что наиболее резонансные преступления происходят там, где защита недостаточно сильна: десять лет назад атаки шли в основном на американские и европейские банки, затем большинство групп переключило внимание на Россию . Сейчас основной фокус для атак — Азия. Беларусь и другие страны постсоветского пространства имеют все шансы стать следующей мишенью", — отметил гендиректор Group-IB Илья Сачков , слова которого приводятся в релизе.