Как праздник белорусской оппозиции стал днём национального примирения

100-летний юбилей первого белорусского государственного образования — Белорусской народной республики — в Минске впервые отметили почти на государственном уровне. Главный праздник радикальной оппозиции власть решила на этот раз использовать в своих интересах — для консолидации разрозненного гражданского общества. Отметить круглую дату к Оперному театру вышли более 40 тыс. человек. В последний раз столько людей оппозиции удалось вывести на улицы Минска в декабре 2010-го, в знак протеста против результатов президентских выборов. Но если тогда всё закончилось массовыми беспорядками, то сейчас разрешённая акция прошла мирно.

Спорная дата

Практически все представители белорусской оппозиции считают дату 25 марта 1918 года точкой отсчёта белорусской независимости. В пику Александру Лукашенко , который выводит белорусскую государственность от БССР в составе Советского Союза. Но на самом деле 25 марта была принята третья Уставная грамота, провозгласившая независимость появившейся незадолго до этого Белорусской Народной Республики (БНР).

Но даже оппозиционно настроенные историки признают: БНР государством так и не стала, не получила она и политической самостоятельности.

Это государственное образование было похоже на многие другие, появлявшиеся на руинах Российской империи в революционные годы. БНР так и не получила Конституции, высших и местных органов власти и управления, государственного бюджета и налогово-финансовой системы, судебной системы, международного признания и прочих атрибутов настоящего государства. Однако во второй половине 1990-х дату 25 марта 1918 года «подняла на щит» и сделала одним из своих значимых символов белорусская оппозиция. С тех пор каждый год 25 марта в Минске и других крупных городах Белоруссии националисты проводят свои акции протеста, а власть так же традиционно эти акции пресекает.

Наиболее драматичным оказалось 25 марта 2017 года, когда дата совпала с массовыми протестами против «декрета о тунеядцах». Тогда центр Минска едва не превратился в зону уличных боёв — этого удалось избежать только благодаря решительным действиям ОМОНа. Стоит отметить, что за два прошедших десятилетий сама «идея БНР» заметно расколола гражданское общество в Белоруссии, а «альтернативная история белорусской государственности» обрела довольно значимый социальный вес. Но в начале 2018 года стало понятно, что Александр Лукашенко собирается использовать 100-летие БНР не для дальнейшего раскола, а наоборот — для консолидации активной части белорусского общества.

Идее Белорусской народной республики дали «зелёный свет»: в стране начали проходить выставки и конференции, посвящённые этой дате, о значимости БНР заговорили высокопоставленные государственные чиновники, включая самого Александра Лукашенко. «Проснулись» и государственные СМИ: если прежде тема БНР для них была табу, то теперь её стали активно вспоминать — как органическую часть белорусской истории, а не как «происки националистов». «Официальному Минску принципиально важно показать, что нынешнее празднование 100-летия БНР — это в равной мере инициатива и властей, и активной части гражданского общества, но не самих по себе оппозиционных политиков — прямых противников Лукашенко, — сказала RT белорусский политолог Светлана Гречулина. — То есть власти теперь не позволяют оппозиции «приватизировать» БНР и показывают, что открыты для диалога с умеренной частью националистов. С теми, кто больше ориентируется не на борьбу за власть, а на просветительскую работу, на возрождение и пропаганду белорусской истории и языка». По мнению эксперта, власть, поддержав празднование 100-летия БНР, не позволила значительной части гражданского общества самоизолироваться в идеологическое гетто, единственный выход из которого был бы — в радикальный национализм по образу и подобию украинского.

Точка сближения

Однако если одна часть белорусской оппозиции изначально была готова (и собиралась) отметить годовщину БНР мирно, то есть воспользоваться разрешением властей на проведение масштабного праздника, то радикальные националисты по-прежнему были настроены на конфронтацию. Они объединились вокруг Белорусского национального конгресса (БНК), которым руководит известный организатор уличных акций, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич

В результате получилось, что белорусская оппозиция попыталась провести 25 марта параллельно два мероприятия: торжественный концерт возле Оперного театра и протестное шествие в центре города — на площади Якуба Коласа . Власти пошли навстречу умеренным националистам, демонстративно разрешив только концерт как культурное мероприятие. Белорусский национальный конгресс всячески пытался привлечь к себе внимание и подал сразу несколько заявок на своё шествие. Но 20 марта Мингорисполком ответил отказом на все заявки о проведении шествия 25 марта. В ответ представители ряда организаций, входящих в Белорусский национальный конгресс, передали в исполком письмо от Николая Статкевича, в котором тот заявил, что всё равно выйдет 25 марта на акцию протеста.

Но правоохранительные органы сработали на опережение — накануне запрещенного мероприятия многие его сторонники, в том числе Статкевич, были задержаны.

В результате 25 марта на площадь Якуба Коласа вышли только разрозненные сторонники националистов. ОМОН, блокировавший территорию, оперативно задерживал всех, у кого видел национальную символику — бело-красно-белый флаг или герб «Погоня». Всего на площади было задержано порядка 50 человек. Шествие протеста окончилось, так толком и не начавшись.

Зато концерт у Оперного театра стал крупнейшей акцией оппозиции за последние годы — он собрал, по оценкам милиции, порядка 40 тыс. человек (по данным организаторов — 50 тыс.).

В последний раз такое количество людей из оппозиции удалось вывести на улицы Минска в декабре 2010-го, в знак протеста против результатов президентских выборов. Но если тогда всё закончилось массовыми беспорядками, то сейчас разрешённая акция прошла мирно. Те же бело-красно-белые флаги и гербы «Погоня», за которые задерживали на площади Якуба Коласа, у Оперного театра были в изобилии. Сам концерт и выступления известных в Белоруссии людей и священников разных конфессий прошли спокойно, без каких-либо эксцессов.

«Можно сказать, что первая масштабная акция национального примирения прошла успешно. Минские власти не только позволили открыто использовать бело-красно-белый флаг, но и сами предложили в качестве места для проведения праздничного концерта и митинга площадь возле Большого театра оперы и балета, а также организовали на этой неделе многочисленные мероприятия с участием официальных лиц, — говорит Светлана Гречулина. — Например, в честь создания БНР в городе открыты памятные доски — ещё год назад такого и представить себе нельзя было. Более того, город даже взял на себя большую часть расходов организаторов акции у оперного театра. Так что теперь официальному Минску остаётся только развить успех: продолжить поддерживать умеренную оппозицию, которая настроена конструктивно и не желает повторения в Минске киевского Майдана. А «непримиримым» ничего не светит».