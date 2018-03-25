Маргвелашвили: В отношениях с Беларусью есть большой ресурс

«Мы видим большой ресурс в этих отношениях и большой ресурс между двумя свободолюбивыми и трудолюбивыми народами», — заявил Маргвелашвили.

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Отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко Маргвелашвили охарактеризовал как «дружбу, которая уже принесла плоды». Также глава грузинского государства отметил, что факторов, способных негативно повлиять на перспективы отношений, не наблюдается.

Президент Грузии высказал и личную симпатию к лидеру Беларуси. Маргвелашвили назвал Лукашенко опытным президентом, который заботится о благосостоянии своей страны. По мнению главы Грузии, белорусский лидер обладает большим опытом ведения переговоров, что значительно облегчает встречи и общение. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили также положительно высказался о состоянии и перспективах грузинско-белорусских отношений.

«Динамика развития двусторонних отношений очень позитивная, и я думаю, что есть огромный потенциал, которым мы можем воспользоваться», — считает Квирикашвили.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Грузию 22 марта. В ходе встречи белорусская и грузинская стороны подписали десятки соглашений.

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