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Маргвелашвили: В отношениях с Беларусью есть большой ресурс
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Маргвелашвили: В отношениях с Беларусью есть большой ресурс 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что видит «большой ресурс» в отношениях с Беларусью. Грузинский лидер уверен, что две страны ждет плодотворное сотрудничество.
«Мы видим большой ресурс в этих отношениях и большой ресурс между двумя свободолюбивыми и трудолюбивыми народами», — заявил Маргвелашвили.
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Интервью Александра Лукашенко
Отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко Маргвелашвили охарактеризовал как «дружбу, которая уже принесла плоды». Также глава грузинского государства отметил, что факторов, способных негативно повлиять на перспективы отношений, не наблюдается.
Президент Грузии высказал и личную симпатию к лидеру Беларуси. Маргвелашвили назвал Лукашенко опытным президентом, который заботится о благосостоянии своей страны. По мнению главы Грузии, белорусский лидер обладает большим опытом ведения переговоров, что значительно облегчает встречи и общение. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили также положительно высказался о состоянии и перспективах грузинско-белорусских отношений.
«Динамика развития двусторонних отношений очень позитивная, и я думаю, что есть огромный потенциал, которым мы можем воспользоваться», — считает Квирикашвили.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Грузию 22 марта. В ходе встречи белорусская и грузинская стороны подписали десятки соглашений.
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