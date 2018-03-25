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Казахстан и ОАЭ заключили соглашение о взаимной защите инвестиций
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Казахстан и ОАЭ заключили соглашение о взаимной защите инвестиций 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ОАЭ страны подписали пакет важных двусторонних документов, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, были подписаны соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, два рамочных соглашения об участии ОАЭ в капитале АО специальной экономической зоны «Морпорт Актау» и АО «Управляющая компания специальной экономической зоны „Хоргос — Восточные ворота“, два меморандума об условиях сотрудничества в строительстве комплекса по производству полиэтилена и относительно выкупа доли в заводе по производству полипропилена, а также договор об участии Казахстана во Всемирной выставке „ЭКСПО-2020“ в Дубае.
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Кроме того, Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, после завершения которых отметил, что плодотворные встречи дают новый импульс развитию отношений между двумя странами и пригласил наследного принца посетить Казахстан.
Назарбаев также сказал, что благодаря реализации взаимных договоренностей только в 2017 году торговля между государствами выросла в два раза — с 374 до 643 млн долларов.
Кроме того, глава Казахстана подчеркнул позитивный эффект от введения безвизового режима между странами и отметил, что стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в области защиты инвестиций, космических технологий, гидроэнергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и цифровизации.
Со своей стороны наследный принц Абу-Даби и по совместительству заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ выразил готовность к всестороннему сотрудничеству.
Напомним, ранее с официальным визитом Грузию посетил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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