Казахстан и ОАЭ заключили соглашение о взаимной защите инвестиций

Нурсултана Назарбаева в В ходе визита президента Казахстана ОАЭ страны подписали пакет важных двусторонних документов, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, были подписаны соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, два рамочных соглашения об участии ОАЭ в капитале АО специальной экономической зоны «Морпорт Актау» и АО «Управляющая компания специальной экономической зоны „Хоргос — Восточные ворота“, два меморандума об условиях сотрудничества в строительстве комплекса по производству полиэтилена и относительно выкупа доли в заводе по производству полипропилена, а также договор об участии Казахстана во Всемирной выставке „ЭКСПО-2020“ в Дубае

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Кроме того, Назарбаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, после завершения которых отметил, что плодотворные встречи дают новый импульс развитию отношений между двумя странами и пригласил наследного принца посетить Казахстан.

Назарбаев также сказал, что благодаря реализации взаимных договоренностей только в 2017 году торговля между государствами выросла в два раза — с 374 до 643 млн долларов.

Кроме того, глава Казахстана подчеркнул позитивный эффект от введения безвизового режима между странами и отметил, что стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в области защиты инвестиций, космических технологий, гидроэнергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и цифровизации.

Со своей стороны наследный принц Абу-Даби и по совместительству заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ выразил готовность к всестороннему сотрудничеству.

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