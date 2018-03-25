В Минске задержаны десятки оппозиционеров, планировавших шествие 

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Белорусская милиция задержала в Минске десятки оппозиционеров, которые планировали провести не санкционированное городскими властями шествие, приуроченное к 100-летию со дня провозглашения Белорусской народной республики (БНР), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее незарегистрированный правозащитный центр «Весна» заявил, что прошли «превентивные задержания» местных активистов в регионах страны, многих из задержанных ждут суды 26 марта. Как утверждают правозащитники, утром в воскресенье сотрудники милиции на вокзале в Молодечно (Минская область) задержали общественного активиста Алеся Абрамовича. Кроме того, по информации центра «Весна», возле дома по пути на шествие в воскресенье был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич.
Ранее правозащитники заявляли, что в Минске в преддверии «Дня воли» также проводились задержания политических активистов. Среди них оппозиционеры Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский, которые выступали за проведение запрещенного властями шествия. Винярского и Сивчика приговорили к десяти суткам административного ареста, Некляева — к пяти суткам.