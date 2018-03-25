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На выезде из Белоруссии в ЕС образовались очереди из грузовиков
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На выезде из Белоруссии в ЕС образовались очереди из грузовиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Более 1,8 тысячи грузовых автомобилей стоят в очереди для оформления на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза, сообщает в воскресенье Государственный пограничный комитет.
Традиционно в выходные дни на выезде из Белоруссии в страны ЕС наблюдаются очереди из большегрузов. Наиболее напряженно складывается ситуация на белорусско-литовской границе: как правило, в очередях стоят более 600 большегрузных автомобилей, а в отдельные дни их число может достигать 900.
По последним данным Госпогранкомитета, в настоящее время выезда из республики в Литву в пункте пропуска «Каменный лог» ожидают более 330 грузовых автомобилей, в «Привалке» и «Котловке» — свыше 200, на КПП «Бенякони» — более 170.
Очереди из фур зафиксированы и на латвийском направлении: в «Григоровщине»— более 340 большегрузов, в «Урбанах» — свыше 380.
На белорусско-польской границе в «Берестовице» стоят более 80 грузовиков, в «Брузгах» — свыше 90, в «Козловичах» их число превышает 50.
Зафиксированы очереди и на въезд в Белоруссию, самые большие из них — на границе с Польшей. По этому направлению въезда в республику ожидают на КПП «Берестовица» более 120 фур, в «Брузгах» — свыше 150.
Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько ранее пояснял, что периодически наблюдаемые большие очереди грузовых автомобилей на границе с Литвой образуются из-за желания перевозчиков сэкономить на топливе. По его словам, перевозчики выбирают маршрут в ЕС через белорусско-литовскую границу, потому что здесь они имеют возможность провозить в Евросоюз дешевое топливо в своих баках в пределах всего их объема, а этого им хватает для поездок по Европе, где топливо дороже. При въезде в Польшу действуют ограничения на провоз топлива.
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