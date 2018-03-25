Шарахметов: туры в Узбекистан выступят под брендом Шелкового пути 

По мнению эксперта, поток туристов в Узбекистан постоянно растет.
Шарахметов\: Казахстану и Узбекистану пришло время выступать единым турфронтом
"В прошлом году мы приняли около 3 миллионов туристов. За прошлый год количество туристов выросло на 30%, а за январь-февраль поток увеличился на 65%", — сказал Шахрух Шарахметов Sputnik Казахстан.
Он отметил, что пришло время, когда Узбекистан и Казахстан могут представлять туристический рынок единым фронтом.
"Появится мощный туристический регион на всем пространстве Шелкового пути, который превращается в самый настоящий бренд", — сказал Шахрух Шарахметов.
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