Шарахметов: туры в Узбекистан выступят под брендом Шелкового пути

По мнению эксперта, поток туристов в Узбекистан постоянно растет.

Шарахметов\: Казахстану и Узбекистану пришло время выступать единым турфронтом

"В прошлом году мы приняли около 3 миллионов туристов. За прошлый год количество туристов выросло на 30%, а за январь-февраль поток увеличился на 65%", — сказал Шахрух Шарахметов Sputnik Казахстан.

Он отметил, что пришло время, когда Узбекистан и Казахстан могут представлять туристический рынок единым фронтом.

"Появится мощный туристический регион на всем пространстве Шелкового пути, который превращается в самый настоящий бренд", — сказал Шахрух Шарахметов.

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