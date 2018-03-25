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Лукашенко назвал взаимовыгодным диалог Белоруссии и Греция
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Лукашенко назвал взаимовыгодным диалог Белоруссии и Греция 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником — Днем независимости, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко убежден, что расширение взаимодействия между Белоруссией и Грецией «полностью отвечает интересам обеих стран».
"Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов, более полном использовании потенциала сотрудничества во всех отраслях", — говорится в поздравлении, опубликованном президентской пресс-службой.
Греция одной из первых признала суверенитет Белоруссии — 2 января 1992 года. Дипломатические отношения между странами установлены 5 марта 1992 года.
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