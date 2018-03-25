Лукашенко назвал взаимовыгодным диалог Белоруссии и Греция

Лукашенко убежден, что расширение взаимодействия между Белоруссией и Грецией «полностью отвечает интересам обеих стран».

"Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов, более полном использовании потенциала сотрудничества во всех отраслях", — говорится в поздравлении, опубликованном президентской пресс-службой.

Греция одной из первых признала суверенитет Белоруссии — 2 января 1992 года. Дипломатические отношения между странами установлены 5 марта 1992 года.