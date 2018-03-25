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В Белоруссии в юбилейный «День Воли» вместо марша — задержания в центре Минска
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В Белоруссии в юбилейный «День Воли» вместо марша — задержания в центре Минска 

Newsru.com 48 минут назад
Фото: Newsru.com
В Белоруссии в юбилейный «День Воли» — сто лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики — в центре Минска проходят массовые задержания, сообщает в онлайн-трансляции
"Еврорадио". По данным
"Хартии 97", задержаны десятки человек, в том числе представители СМИ.
В «День Воли» оппозиционеры наметили два больших мероприятия в столице: «Марш достоинства и свободы» по проспекту Независимости и митинг-концерт у здания Оперного театра. Власти разрешили лишь последнее. А до полудня, когда с площади Якуба Коласа должно было стартовать шествие, там начали задерживать людей.
Затрыманыя не менш за 25 чалавек. pic.twitter.com/COoRCw3QOz
— Еўрарадыё (@euroradio) 25 марта 2018 г.
"Интерфакс"
передает, что среди задержанных — оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии кампании 2010 года Николай Статкевич, один из организаторов шествия.
Затрыманыя. pic.twitter.com/BP7KOu6y3X
— Еўрарадыё (@euroradio) 25 марта 2018 г.
Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в «День воли» 25 марта. В прошлом году акция не была санкционирована, что закончилось задержаниями, в том числе журналистов.
БНР — политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Сторонники БНР называют ее первым независимым государством в новейшей истории Беларуси.
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