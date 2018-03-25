В Белоруссии в юбилейный «День Воли» вместо марша — задержания в центре Минска

Белоруссии в юбилейный «День Воли» — сто лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики — в центре Минска проходят массовые задержания, сообщает в онлайн-трансляции

"Еврорадио". По данным

"Хартии 97", задержаны десятки человек, в том числе представители СМИ.

В «День Воли» оппозиционеры наметили два больших мероприятия в столице: «Марш достоинства и свободы» по проспекту Независимости и митинг-концерт у здания Оперного театра. Власти разрешили лишь последнее. А до полудня, когда с площади Якуба Коласа должно было стартовать шествие, там начали задерживать людей.

Затрыманыя не менш за 25 чалавек. pic.twitter.com/COoRCw3QOz

— Еўрарадыё (@euroradio) 25 марта 2018 г.

передает, что среди задержанных — оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии кампании 2010 года Николай Статкевич , один из организаторов шествия.

Затрыманыя. pic.twitter.com/BP7KOu6y3X

— Еўрарадыё (@euroradio) 25 марта 2018 г.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в «День воли» 25 марта. В прошлом году акция не была санкционирована, что закончилось задержаниями, в том числе журналистов.

БНР — политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Сторонники БНР называют ее первым независимым государством в новейшей истории Беларуси.