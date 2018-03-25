День Воли в Белоруссии: «Праздновать тут нечего — это позорная страница истории»

Белоруссии День Воли закончился массовыми задержаниями. На шествие в Минске вышли оппозиционеры, которые решили отметить 100-летие со дня провозглашения Белорусской народной республики. Она была образована в 1918 году группой деятелей национального движения. В руках участники акции несли красно-белые флаги.

Оппозиционеры планировали провести в Минске два больших мероприятия: «Марш достоинства и свободы» и митинг-концерт. Власти разрешили только последнее. В момент, когда должно было стартовать шествие, начались задержания.

Сообщается о сотне задержанных, среди них много репортеров, рассказал Business FM независимый журналист Евгений Глушков:

Евгений Глушков независимый журналист «В Минске большинство задержаний именно журналистов, а потом уже и активистов. Я знаю, что у людей заблокированы телефоны. У журналиста »Радио Свобода» заблокирован телефон, и в Минске у многих заблокированы телефоны. Всех людей, которые должны были освещать, задержали. В Минске уже третий день задерживают людей».

Белорусскую народную республику участники шествия считают первым независимым государством в новейшей истории страны. При этом, по словам белорусского политолога Николая Сергеева , многие из них не понимают, что за юбилей отмечают. Это позорная страница в истории Белоруссии и праздновать тут нечего, уверен Сергеев:

Николай Сергеев политолог «Самое позорное то, что так называемый президент этой БНР по фамилии Захарка с приходом Гитлера к власти послал ему приветственную телеграмму о том, что Белоруссия ждет. А потом ряд деятелей БНР явились вместе с гитлеровцами в Белоруссию и уже создали так называемую БЦР — Белорусскую центральную раду — и активно сотрудничали с гитлеровцами, создавали полицейские отряды и так далее. Достаточно позорная страница, поэтому праздновать тут явно нечего. Забывать о ней как раз не стоит, а вот отмечать, что это какое-то явление, относящееся к белорусской государственности, это с точки зрения здравого смысла просто некрасиво. Более того, многие люди, которые это поддерживают, не знают подоплеки, не знают, что это было на самом деле. Говорить о том, что БНР — это выражение воли белорусского народа, это то же самое, как если говорить, что на Украине Бандера — это выразитель воли украинского народа. Я думаю, что если кто-то искренне заблуждается, то эти заблуждения развеются. А если кто-то принципиально на этом стоит, он просто исповедует откровенно антибелорусские принципы».

По информации «Интерфакса», в числе задержанных — один из организаторов шествия, оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии кампании 2010 года Николай Статкевич.