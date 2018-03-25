Число работающих за рубежом кыргызстанцев выросло до 800 тысяч 

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Лукашенко прибыл с официальным визитом в Грузию

«Летел сюда, как домой». Лукашенко и Маргвелашвили укрепляют торговые связи

Лукашенко: У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией