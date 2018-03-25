Число работающих за рубежом кыргызстанцев выросло до 800 тысяч 

Число граждан Кыргызстана, которые работают за рубежом, выросло до 800 тысяч. Такие данные приводит Государственная служба миграции при правительстве страны, передает телеканал «МИР 24».
Причем более 80% кыргызстанцев работают в России. Вторая страна по популярности — Казахстан, там предпочитают трудиться более 35 тысяч человек. Однако, несмотря на то, что членство Кыргызстана в ЕврАзЭС упростило условия труда соотечественников в других странах, проблемы все равно остаются. К примеру, с зарплатой.