Торговые дома Ингушетии и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в агросфере

МАГАС , 24 марта. / ТАСС /. Торговые дома Ингушетии Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут реализованы совместные проекты в сельскохозяйственной сфере. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

Соглашение подписали председатель совета директоров торгового дома «Ингушетия» Юсуп Баркинхоев и гендиректор розничной сети «Баурсак» (Казахстан) Елена Кондакова

"Мы уже более полугода ведем переговоры, исследуем казахскую продукцию, анализируем ее цену и качество на нашем рынке, насколько она будет подходить для нашего потребителя. И, конечно, в итоге мы решили сотрудничать", — цитирует пресс-служба Баркинхоева.

По данным постпредства, Ингушетия планирует закупать у Казахстана муку твердых сортов, макаронные и кондитерские изделия, а также пищевую и производственную соль, текстиль и обувь. «В рамках соглашения мы планируем поставку продукции как из Ингушетии в Казахстан, так и наоборот, а также в торговую сеть „Баурсак“, которая находится на территории Москвы Московской области , о чем у нас уже есть договор и готовый контракт», — приводит слова Кондаковой пресс-служба.