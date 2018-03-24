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Торговые дома Ингушетии и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в агросфере
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Торговые дома Ингушетии и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в агросфере 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Торговые дома Ингушетии и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут реализованы совместные проекты в сельскохозяйственной сфере. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.
Соглашение подписали председатель совета директоров торгового дома «Ингушетия» Юсуп Баркинхоев и гендиректор розничной сети «Баурсак» (Казахстан) Елена Кондакова.
"Мы уже более полугода ведем переговоры, исследуем казахскую продукцию, анализируем ее цену и качество на нашем рынке, насколько она будет подходить для нашего потребителя. И, конечно, в итоге мы решили сотрудничать", — цитирует пресс-служба Баркинхоева.
По данным постпредства, Ингушетия планирует закупать у Казахстана муку твердых сортов, макаронные и кондитерские изделия, а также пищевую и производственную соль, текстиль и обувь. «В рамках соглашения мы планируем поставку продукции как из Ингушетии в Казахстан, так и наоборот, а также в торговую сеть „Баурсак“, которая находится на территории Москвы и Московской области, о чем у нас уже есть договор и готовый контракт», — приводит слова Кондаковой пресс-служба.
Торговый дом «Ингушетия» также ведет переговоры о сотрудничестве с Тунисом, Алжиром и Узбекистаном, отметили в пресс-службе.
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