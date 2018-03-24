СМИ: украинский «Антонов» ищет выход на рынок РФ через Белоруссию 

Переговоры о сотрудничестве между «Антоновым» и Минским заводом гражданской авиации уже ведутся.
Украинская компания «Антонов» может начать сборку самолетов АН— 148/158 c российскими деталями в Минске, сообщает украинское информационное агентство «Лiга».
По его данным, предприятие «Антонов» ведет переговоры с Минским заводом гражданской авиации № 407 о создании своего сервисного центра в Минске.
Предполагается, что в Белоруссии будут проводиться сервисное обслуживание, ремонт, а также сборка самолетов АН-148/158.
Помимо этого, в рамках сотрудничества украинская компания «Антонов» планирует использовать российские комплектующие, в их числе и санкционные.
В 2014 году Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Из-за введенного ограничения «Антонов» не может производить самолеты на настоящий момент.