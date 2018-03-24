СМИ: украинский «Антонов» ищет выход на рынок РФ через Белоруссию

Переговоры о сотрудничестве между «Антоновым» и Минским заводом гражданской авиации уже ведутся.

Украинская компания «Антонов» может начать сборку самолетов АН— 148/158 c российскими деталями в Минске , сообщает украинское информационное агентство «Лiга».

По его данным, предприятие «Антонов» ведет переговоры с Минским заводом гражданской авиации № 407 о создании своего сервисного центра в Минске.

Предполагается, что в Белоруссии будут проводиться сервисное обслуживание, ремонт, а также сборка самолетов АН-148/158.

Помимо этого, в рамках сотрудничества украинская компания «Антонов» планирует использовать российские комплектующие, в их числе и санкционные.