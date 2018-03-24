Ещё
Украина — Саудовская Аравия — 1:1, Венгрия — Казахстан — 2:3 (обзоры)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина — Саудовская Аравия — 1:1, Венгрия — Казахстан — 2:3 (обзоры) 

Soccer News 39 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.
Украина — Саудовская Аравия — 1:1  Венгрия — Казахстан — 2:3
Soccer News: последние новости
Мали - Япония - 1:1, Турция – Ирландия - 1:0, Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1 (обзоры) "Реал" определился с четырьмя потенциальными кандидатами на замену Рамосу Шесть арабских стран требуют забрать ЧМ-2022 у Катара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США360
Лавров высказался о новом советнике Трампа12
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ709
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России109
Суд определил судьбу Савченко339
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение