Премьер-министр Грузии и президент Беларуси обсудили политические и экономические отношения между двумя странами

По сообщению администрации премьера, на встрече стороны обсудили политические, экономические и торговые отношения между двумя странами. «Подписанные в Тбилиси соглашения между нашими странами, будут способствовать дальнейшему углублению отношений», — отметил Г. Квирикашвили.

В свою очередь, президент Беларуси заявил, что его страна готова не только создавать совместные предприятия, но и подготавливать грузинскую молодежь для работы на них. —0—