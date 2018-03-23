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Премьер-министр Грузии и президент Беларуси обсудили политические и экономические отношения между двумя странами
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Премьер-министр Грузии и президент Беларуси обсудили политические и экономические отношения между двумя странами 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Тбилиси, 23 марта /Синьхуа/ — За последние три года между Грузией и Беларусью достигнут прогресс в разных отраслях экономики, заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
По сообщению администрации премьера, на встрече стороны обсудили политические, экономические и торговые отношения между двумя странами. «Подписанные в Тбилиси соглашения между нашими странами, будут способствовать дальнейшему углублению отношений», — отметил Г. Квирикашвили.
В свою очередь, президент Беларуси заявил, что его страна готова не только создавать совместные предприятия, но и подготавливать грузинскую молодежь для работы на них. —0—
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