Россельхознадзор выразил обеспокоенность увеличением поставок пекинской капусты из Беларуссии в Россию

«Россельхознадзор крайне обеспокоен резким увеличением ввоза пекинской (китайской) капусты производства Республики Беларусь в Россию», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с начала года службой зафиксирован ввоз 359 партий пекинской капусты, что составляет порядка 6 тыс. 029 тонны. За такой же период 2017 г. был произведен ввоз 59 партий общим весом 939,1 тонны. Таким образом, Республика Беларусь увеличила объемы поставок пекинской (китайской) капусты в шесть раз, подчеркнули в ведомстве.

«Проанализировав статистические данные, Россельхознадзор пришел к выводу, что белорусские производители не имеют возможности за год нарастить объем выращиваемой пекинской капусты в шесть раз. Исходя из чего, можно предположить, что под видом белорусской растениеводческой продукции на территорию России поставляется продукция из третьих стран. Сложившаяся ситуация вызывает недоверие к системе фитосанитарного контроля, осуществляемого белорусской стороной, и дискредитирует Республику Беларусь как надежного торгового партнера», — резюмировали в ведомстве.