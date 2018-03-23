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Россельхознадзор выразил обеспокоенность увеличением поставок пекинской капусты из Беларуссии в Россию
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Россельхознадзор выразил обеспокоенность увеличением поставок пекинской капусты из Беларуссии в Россию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Россельхознадзор выразил обеспокоенность резким увеличением объемов поставок пекинской капусты из Республики Беларусь в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор крайне обеспокоен резким увеличением ввоза пекинской (китайской) капусты производства Республики Беларусь в Россию», — говорится в сообщении.
Как уточняется, с начала года службой зафиксирован ввоз 359 партий пекинской капусты, что составляет порядка 6 тыс. 029 тонны. За такой же период 2017 г. был произведен ввоз 59 партий общим весом 939,1 тонны. Таким образом, Республика Беларусь увеличила объемы поставок пекинской (китайской) капусты в шесть раз, подчеркнули в ведомстве.
«Проанализировав статистические данные, Россельхознадзор пришел к выводу, что белорусские производители не имеют возможности за год нарастить объем выращиваемой пекинской капусты в шесть раз. Исходя из чего, можно предположить, что под видом белорусской растениеводческой продукции на территорию России поставляется продукция из третьих стран. Сложившаяся ситуация вызывает недоверие к системе фитосанитарного контроля, осуществляемого белорусской стороной, и дискредитирует Республику Беларусь как надежного торгового партнера», — резюмировали в ведомстве.
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