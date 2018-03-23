Беларусь и Грузия будут обучать работников совместных предприятий

Президент Беларуси уже назвал свой официальный визит в Грузию историческим. В первую очередь потому, что стороны подписали десятки совместных меморандумов и контрактов, а также впервые за 24 года дипломатических отношений между Грузией и Республикой Беларусь было подписано большое рамочное соглашение о сотрудничестве.

В пятницу переговоры белорусской делегации проходят в правительственном комплексе. Лукашенко и членов делегации принимает грузинский премьер Георгий Квирикашвили . Рабочая встреча началась с обращения Квирикашвили, в котором он в первую очередь поблагодарил Беларусь за помощь, оказанную братской республикой летом минувшего года во время операции по тушению лесных пожаров в Боржомском ущелье.

Стороны обсудили и пути реализации подписанных соглашений. Беларусь готова внедрять не только свои технологии, но и обучать местных специалистов.

«Мы будем не просто создавать совместные предприятия там и здесь по продвижению и производству товаров. Мы договорились учить людей. Мы готовы к этому. Единицы, конечно, мы уже научили, тех, кто хотел работать с нашей техникой, в сельском хозяйстве. Но мы шире будем это делать, настолько насколько нам это нужно», — сказал Лукашенко.

В ходе второго дня визита президент Беларуси возложил венок к мемориалу Славы и встретился с католикосом-патриархом Грузии Илией II. Члены белорусской делегации продолжают переговоры с грузинскими коллегами по конкретным направлениям сотрудничества.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM