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Беларусь и Грузия будут обучать работников совместных предприятий
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Беларусь и Грузия будут обучать работников совместных предприятий 

Мир24 1 час назад
Беларусь и Грузия будут сотрудничать в сфере легкой и пищевой промышленности, фармакологии. Президенты двух стран Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили подписали большое рамочное соглашение, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
Президент Беларуси уже назвал свой официальный визит в Грузию историческим. В первую очередь потому, что стороны подписали десятки совместных меморандумов и контрактов, а также впервые за 24 года дипломатических отношений между Грузией и Республикой Беларусь было подписано большое рамочное соглашение о сотрудничестве.
В пятницу переговоры белорусской делегации проходят в правительственном комплексе. Лукашенко и членов делегации принимает грузинский премьер Георгий Квирикашвили. Рабочая встреча началась с обращения Квирикашвили, в котором он в первую очередь поблагодарил Беларусь за помощь, оказанную братской республикой летом минувшего года во время операции по тушению лесных пожаров в Боржомском ущелье.
Стороны обсудили и пути реализации подписанных соглашений. Беларусь готова внедрять не только свои технологии, но и обучать местных специалистов.
«Мы будем не просто создавать совместные предприятия там и здесь по продвижению и производству товаров. Мы договорились учить людей. Мы готовы к этому. Единицы, конечно, мы уже научили, тех, кто хотел работать с нашей техникой, в сельском хозяйстве. Но мы шире будем это делать, настолько насколько нам это нужно», — сказал Лукашенко.
В ходе второго дня визита президент Беларуси возложил венок к мемориалу Славы и встретился с католикосом-патриархом Грузии Илией II. Члены белорусской делегации продолжают переговоры с грузинскими коллегами по конкретным направлениям сотрудничества.
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