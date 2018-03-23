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Парламент Грузии одобрил поправки в конституцию страны
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Парламент Грузии одобрил поправки в конституцию страны 

РИА Новости 30 минут назад
ТБИЛИСИ, 23 мар — РИА Новости. Парламент Грузии на пленарном заседании в пятницу большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию страны, процесс голосования транслировал сайт парламента.
Новую конституцию, которая предусматривает переход к парламентской форме правления страны, парламент Грузии большинством голосов принял в сентябре прошлого года. Поправки, которые основаны на рекомендациях Венецианской комиссии, президента и оппозиции, уже были приняты ранее в двух чтениях.
Поправки подразумевают ряд изменений, основные — правила распределения мест в парламенте по итогам выборов, допуск политических блоков на парламентские выборы 2020 года и запрет на лишение грузинского гражданства.
"В поддержку проголосовали 115 депутатов, никто не против. Законопроект принят. Спасибо коллеги за поддержку, этим завершился очень трудный и долгий конституционный процесс, в результате которого мы получили европейского типа конституцию", — заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе на заседании.
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