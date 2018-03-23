Парламент Грузии одобрил поправки в конституцию страны

ТБИЛИСИ , 23 мар — РИА Новости . Парламент Грузии на пленарном заседании в пятницу большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию страны, процесс голосования транслировал сайт парламента.

Новую конституцию, которая предусматривает переход к парламентской форме правления страны, парламент Грузии большинством голосов принял в сентябре прошлого года. Поправки, которые основаны на рекомендациях Венецианской комиссии, президента и оппозиции, уже были приняты ранее в двух чтениях.

Поправки подразумевают ряд изменений, основные — правила распределения мест в парламенте по итогам выборов, допуск политических блоков на парламентские выборы 2020 года и запрет на лишение грузинского гражданства.