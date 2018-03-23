В Белоруссии российские десантники обменялись опытом по организации воздушно-десантной подготовки с белорусскими коллегами 

Официальный трехдневный визит делегации ВДВ России в дружественную республику проходил в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.
В Витебске (Республика Беларусь) делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России обсудила вопросы двустороннего военного сотрудничества в области организации воздушно-десантной подготовки со своими коллегами Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО ВС РБ).
Официальный трехдневный визит делегации ВДВ России в дружественную республику проходил в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.
В 2018 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО ВС РБ предусматривается проведение более 30 совместных мероприятий и учений различного масштаба.