Минск в зоне риска: «Антонов» хочет пролететь мимо антироссийских санкций

Украинское авиапредприятие «Антонов» хочет выйти на российский рынок в обход санкций с помощью Белоруссии , и самой Белоруссии это выгодно, но коммерческие риски в отношениях с таким ненадежным партнером как Украина лучше тщательно просчитать. Такое мнение озвучил эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец

Украина хочет обойти антироссийские санкции, которые в реальности мешают ее авиационной промышленности, и намерена использовать для этого белорусские мощности. По информации украинской прессы, авиапроизводитель «Антонов» и белорусский завод гражданской авиации (МЗГА) обсуждают создание сервис-центра в Минске , который позволит «Антонову» обходить санкции

В уже подписанном протоколе о намерениях заявлено о ремонте и обслуживании в сервис-центре самолетов Ан, сборке Ан-148, Ан-158 и Ан-178, производстве запчастей на самолеты Ту-134.

"Антонов" предоставит перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в России , в том числе санкционных, а также перечень техники, требующей ремонта.

Ранее, в январе, глава «Антонова» Александр Кривоконь сообщал о планах по развитию сети сервисных центров компании, которые дадут возможность обслуживать эксплуатирующиеся в России самолеты.

Коммерческая выгода

Украинское предприятие таким образом пытается выйти на российский рынок вопреки санкциям, говорит Дмитрий Болкунец.

"Белоруссия, будучи нейтральным государством, имеет право на заключение подобных договоров. И если мы возьмем рынок авиаперевозок, то, напомню, что именно Минск является площадкой, связующей российские и украинские города, — через Белоруссию идут стыковочные рейсы. В данном случае МЗГА видит коммерческую выгоду в организации сервис-обслуживания тех самолетов, которые использует Россия", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Он также отметил, что проект позволит повысить уровень компетенции белорусских техников, что тоже плюс.

Плохая репутация и риски

Очевидно, что утаить этот совместный проект от прессы было невозможно, а попытки обойти собственные санкционные меры — при делавшихся ранее громких заявлениях о полном прекращения сотрудничества с Москвой и курса на независимость в авиапроме — скажутся на репутации Украины и «Антонова» в частности. Однако Болкунец считает, что Киев, с учетом уже заработанной репутации, это не беспокоит.

"Украина и не такое переживала. Современная украинская власть не держит слово, более того, их позиции меняются несколько раз за день. И, кстати, в случае с «Антоновым» на месте белорусского партнера риски все-таки стоит застраховать. Доверия к украинскому бизнесу, и к тем, кто связан с украинскими окологосударственными структурами, нет", — сказал эксперт.

Это в перспективе чревато серьезными издержками, и любого рода политические решения могут все эти контракты сорвать. Украина, приняв санкции против России, завтра может такие же санкции ввести против Белоруссии, неожиданно узнав, что Москва и Минск дружат.

"Если украинская сторона готова вкладывать свои ресурсы в такое предприятие, это, конечно, выгодно Минску, если же белорусская сторона инвестирует, нужно тщательно подсчитать отдачу и просчитать риски", — отметил Дмитрий Болкунец.