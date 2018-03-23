Узбекистан присоединился к Совету финансовой разведки СНГ 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил присоединение страны к соглашению о создании Совета глав подразделений финансовой разведки СНГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства юстиции республики на странице в канале Telegram.
«Президент Узбекистана поручил МИД Узбекистана направить в исполнительный комитет СНГ соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения страны к указанному документу», — отметили в минюсте.
Соглашение было подписано в декабре 2012 года на саммите СНГ в Ашхабаде. В свою очередь Узбекистан также присоединился к протоколу о внесении изменений в соглашение.
Работа Совета направлена на реализацию различных совместных мероприятий финансовых разведок, обмен информацией и другие проекты.
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