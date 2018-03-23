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Молдавский посол вернулся в Россию
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Молдавский посол вернулся в Россию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Молдавский посол Андрей Негуца вернулся в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».
«С сегодняшнего дня он приступил к исполнению обязанностей посла», — отметили в диппредставительстве.
В декабре 2017 года Негуца был отозван на родину решением оппозиционного президенту республики Игорю Додону парламента и МИД страны, который объяснил этого решение «преследованием Россией официальных лиц и политических деятелей Республики Молдова». Негуца занял должность Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Москве в марте 2017 года.
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