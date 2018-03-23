В Москву вернулся посол Молдавии

Молдавский посол в РФ Андрей Негуца вернулся в пятницу в Москву, передает ТАСС.

Как сообщили в дипмиссии республики, «он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений».

Посол Молдавии в РФ был отозван в декабре прошлого года для консультаций в Кишинев.

В прошлом году правительством Молдавии было предпринят целый ряд антироссийских мер, в том числе объявление персоной нон грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Кроме того, из страны выслали группу российских дипломатов, а ряду российских деятелей культуры, журналистов и общественных деятелей было отказано во въезде в Молдавию.