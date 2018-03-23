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В Москву вернулся посол Молдавии
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В Москву вернулся посол Молдавии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Молдавский посол в РФ Андрей Негуца вернулся в пятницу в Москву, передает ТАСС.
Как сообщили в дипмиссии республики, «он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений».
Посол Молдавии в РФ был отозван в декабре прошлого года для консультаций в Кишинев.
В прошлом году правительством Молдавии было предпринят целый ряд антироссийских мер, в том числе объявление персоной нон грата в республике вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.
Кроме того, из страны выслали группу российских дипломатов, а ряду российских деятелей культуры, журналистов и общественных деятелей было отказано во въезде в Молдавию.
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