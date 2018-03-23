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Посол Молдавии рассказал, с какими поручениями вернулся в Москву
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Посол Молдавии рассказал, с какими поручениями вернулся в Москву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Посол Молдовы в России Андрей Негуца рассказал Sputnik Молдова о том, с какими поручениями он вернулся в Москву.
В середине декабря прошлого года Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии на неопределенный срок отозвало посла республики в России для консультаций.
В ведомстве объяснили это решение «преследованием и запугиванием» в России молдавских политиков. О чем конкретно идет речь, в министерстве не уточнили.
Этот шаг правительства возмутил президента Молдавии Игоря Додона, который назвал его «провокацией, направленной на подрыв стратегического партнерства» с Россией.
После встречи с замглавы МИД России Григорием Карасиным министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновски объявил о возвращении Негуцы в Москву. В пятницу, 23 марта, дипломат прибыл в Россию и приступил к выполнению своих обязанностей.
"Да, я в Москве, в посольстве. Одно общее поручение — способствовать укреплению отношений между нашими странами", — заявил Sputnik Негуца.
Негуца был назначен послом Молдавии в России весной 2017 года. Его кандидатуру предложил президент Игорь Додон.
Ранее Негуца занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации.
В разное время он возглавлял дипломатическую миссию Молдавии во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, был постоянным представителем республики при Совете Европы, чрезвычайным и полномочным послом в России в 2008 — 2012 годах.
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