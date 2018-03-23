Президент Беларуси обратился к соотечественникам по случаю 75-летия Хатынской трагедии

"Великая Отечественная война оставила белорусскому народу тяжелое наследие — память о страшных трагедиях людей, ставших свидетелями и жертвами чудовищных преступлений фашизма. В четверг мы отдаем дань памяти жителям Хатыни, сожженной нацистами 75 лет назад", — говорится в обращении.

А. Лукашенко напомнил, что 22 марта 1943 года в жизнь маленькой деревеньки Хатынь пришла беда. Терпящие поражение на фронтах оккупанты вынесли смертный приговор мирному населению. «Каратели не пощадили стариков, женщин и грудных младенцев. В огне погибли 149 человек», — отметил президент Беларуси.

Он подчеркнул, что в Беларуси никогда не смирятся с ужасом родителей, на глазах которых умирали дети. «Нам никогда не забыть страх и беспомощность ребенка, ищущего защиты у взрослого и не понимающего, за что отнимают у него жизнь. Нам не простить горя отца, выжившего, но потерявшего своего сына, и слез мальчика, нашедшего спасение под телом убитой матери», — заявил белорусский лидер.

"Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи зверски уничтоженных деревень. Оплакивая жертв этих ужасных событий, оплакиваем каждого третьего жителя Беларуси, погибшего во время Второй мировой войны. Эта боль навсегда останется в наших сердцах как память о жестоких преступлениях против человечности. И нет им оправдания", — отметил глава государства.

А. Лукашенко констатировал, что слишком дорогой ценой досталась свобода родной земли белорусскому народу. «Историческую память о тех страшных годах мы бережно сохраним и передадим детям как иммунитет против любой военной агрессии и националистической враждебности. Как понимание того, что ничто на свете не стоит отобранной человеческой жизни», — заверил президент.

Он заметил, что мир вновь забывает эти уроки. Военные угрозы, террористические акты, межконфессиональные распри и межнациональные конфликты заполняют страницы истории XXI века новыми бесчисленными жертвами. «И современное лицо зла, порой спрятанное за маской благих намерений, — такое же уродливое, как и нацизма. Идеи сверхдержавности и превосходства наций находят очередных последователей и ведут к новым бедам», — заключил А. Лукашенко. —0—