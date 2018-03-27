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В Ташкенте открылась международная конференция по Афганистану
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В Ташкенте открылась международная конференция по Афганистану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» проходит во вторник в столице Узбекистана, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии открытия с приветственным словом выступят президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Афганистана Ашраф Гани, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Как ожидается, на пленарных заседаниях выступят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, высокопоставленные представители почти двух десятков государств и организаций, включая НАТО и ОДКБ.
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