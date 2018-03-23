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США подтвердили участие замгоссекретаря Шэннона в форуме по Афганистану в Ташкенте
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США подтвердили участие замгоссекретаря Шэннона в форуме по Афганистану в Ташкенте 

ТАСС 24 минуты назад
ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил, что заместитель госсекретаря по политическим делам Томас Шэннон возглавит делегацию США на международной конференции по Афганистану, которая пройдет в столице Узбекистана с 26 по 27 марта. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
"Шэннон 25-27 марта посетит Ташкент (Узбекистан)", где встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, главой МИД страны Абдулазизом Камиловым, отмечается в документе. Они обсудят итоги проведенных узбекским лидером реформ.
Затем Шэннон отправится на конференцию по Афганистану, которая «демонстрирует международную поддержку мирного политического урегулирования» в этой стране, отметили в ведомстве.
Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала ТАСС, что «ташкентская конференция возникла из [декабрьской] встречи президента [Афганистана Ашрафа] Гани и президента Узбекистана Мирзиёева в Ташкенте». «Это был первый визит афганского лидера в Узбекистан, в ходе которого был достигнут ряд соглашений, в том числе важных экономических договоренностей, призванных расширить связь между двумя странами», — сказала американский дипломат.
Выступая в конце февраля по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Камилов подтвердил, что приглашения на конференцию в Ташкенте направлены в том числе Москве, Вашингтону, Пекину, ООН и Европейскому союзу.
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