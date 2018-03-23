США подтвердили участие замгоссекретаря Шэннона в форуме по Афганистану в Ташкенте

ВАШИНГТОН, 23 марта. / ТАСС /. Госдепартамент подтвердил, что заместитель госсекретаря по политическим делам Томас Шэннон возглавит делегацию США на международной конференции по Афганистану , которая пройдет в столице Узбекистана с 26 по 27 марта. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства

"Шэннон 25-27 марта посетит Ташкент (Узбекистан)", где встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым , главой МИД страны Абдулазизом Камиловым, отмечается в документе. Они обсудят итоги проведенных узбекским лидером реформ.

Затем Шэннон отправится на конференцию по Афганистану, которая «демонстрирует международную поддержку мирного политического урегулирования» в этой стране, отметили в ведомстве.