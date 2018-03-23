Додон надеется на получение Молдавией статуса наблюдателя при ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

"После подписания меморандума о сотрудничестве в апреле прошлого года мы провели по моей инициативе несколько заседаний рабочих групп в Кишиневе и обсуждали конкретные детали наших двусторонних отношений. По нашей информации, следующее заседание должно пройти во втором квартале этого года в России . Предварительно нас проинформировали, что я буду приглашен. В прошлом году я участвовал в двух таких встречах. В 2018 году тоже приму участие", — заявил Додон в интервью газете «Известия»

Он напомнил, что заявка Молдавии на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС была одобрена всеми президентами стран организации. «Поэтому надеюсь, что в этом году на первом саммите будет принято окончательное решение, и Молдова получит статус наблюдателя», — подчеркнул Додон.

По его словам, для молдавских производителей ЕАЭС — «это огромный рынок, который решил бы большинство существующих проблем экономики Молдовы». «Страны ЕС никогда не смогут импортировать те объемы товаров, которые мы можем производить. Потому что мы по агропромышленному комплексу являемся прямыми конкурентами», — сказал Додон.

Он отметил, что в прошлом году Молдавия экспортировала в Россию 214 тысяч тонн яблок, рекордное число за 26 лет независимости республики. «Несмотря на таможенные пошлины. При этом в европейские страны даже с учетом того, что у нас с ЕС беспошлинная торговля, поставили всего несколько тысяч тонн. А это лишь один из примеров», — пояснил Додон.