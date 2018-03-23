Лукашенко встретился с каталикосом-Патриархом всея Грузии 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу встретился с Каталикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает «МИР 24».
«Между нашими народами: белорусским и грузинским народом очень добрые и теплые отношения были всегда. Вы для нас не чужие люди, вы наши истинные братья. И нам нет другого выхода, как строить самые теплые добрые отношения уже будучи не в одном государстве, а будучи суверенными и независимыми государствами», — сказал президент республики Беларусь Александр Лукашенко.
После встречи Александр Лукашенко и Илия Второй обменялись подарками и зажгли свечу. Сын президента Беларуси Николай исполнил на рояле серенаду Шуберта.
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