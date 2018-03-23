Лукашенко встретился с каталикосом-Патриархом всея Грузии

«Между нашими народами: белорусским и грузинским народом очень добрые и теплые отношения были всегда. Вы для нас не чужие люди, вы наши истинные братья. И нам нет другого выхода, как строить самые теплые добрые отношения уже будучи не в одном государстве, а будучи суверенными и независимыми государствами», — сказал президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

После встречи Александр Лукашенко и Илия Второй обменялись подарками и зажгли свечу. Сын президента Беларуси Николай исполнил на рояле серенаду Шуберта.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM