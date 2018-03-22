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Лукашенко в Грузии: как президента Беларуси встретили в Тбилиси
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Лукашенко в Грузии: как президента Беларуси встретили в Тбилиси 

Sputnik Грузия 39 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Президенты Беларуси и Грузии провели встречу в Тбилиси, подписали соглашение о сотрудничестве и выступили перед прессой. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как Александра Лукашенко встретили в Тбилиси
Лукашенко прибыл в Тбилиси в четверг с двухдневным официальным визитом. После официальной церемонии приветствия состоялись переговоры между президентами — сначала с глазу на глаз, а затем в расширенном составе в формате государственных делегаций. Также в президентском дворце в Тбилиси прошла церемония подписания межгосударственных соглашений и совместная пресс-конференция лидеров Беларуси и Грузии.
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