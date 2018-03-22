Лукашенко в Грузии: как президента Беларуси встретили в Тбилиси

Лукашенко прибыл в Тбилиси в четверг с двухдневным официальным визитом. После официальной церемонии приветствия состоялись переговоры между президентами — сначала с глазу на глаз, а затем в расширенном составе в формате государственных делегаций. Также в президентском дворце в Тбилиси прошла церемония подписания межгосударственных соглашений и совместная пресс-конференция лидеров Беларуси и Грузии.