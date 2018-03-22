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Лукашенко: У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией
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Лукашенко: У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией 

Мир24 2 часа назад
Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в Тбилиси на переговорах с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, сообщает агентство «БЕЛТА».
«У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией. Все, на что мы способны, все, что Грузия видит у нас и хочет, чтобы развивалось здесь, мы всегда идем навстречу», — сказал Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что страны уже в текущем году смогут преодолеть отметку в $200 млн во взаимной торговле.
В свою очередь Маргвелашвили поблагодарил Лукашенко за хорошее отношение.
«У нас есть возможность здесь вместе собираться и работать на благо наших граждан. Этот визит ознаменован тем, что мы будем подписывать договор, который будет определять отношения между Беларусью и Грузией на многие десятилетия. Спасибо вам лично за дружбу и хорошее отношение», — сказал президент Грузии.
Напомним, в четверг, 22 марта, Александр Лукашенко прибыл в Тбилиси с официальным визитом.
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