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Власти ДНР планируют принять закон об автостраховании
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Власти ДНР планируют принять закон об автостраховании 

РИА Новости 54 минуты назад
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики разрабатывает закон об автостраховании, документ может быть принят в ближайшее время, сообщил журналистам глава республики Александр Захарченко
"На сегодняшний момент разрабатывается закон о страховании. Ключевой вопрос — это автостраховка. Те предложения, которые внесли министерства внутренних дел и другие министерства они сейчас учитываются… Этот закон будет в ближайшее время принят", — заявил он.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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