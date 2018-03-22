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Володин напомнил о важности борьбы с искажением истории
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Володин напомнил о важности борьбы с искажением истории 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к руководству парламента Белоруссии в связи с 75-летием со дня трагедии в Хатыни, в обращении он напомнил о необходимости противодействовать искажению истории и попыткам оправдать убийц в угоду политической конъюнктуре.
Хатынь — белорусская деревня, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска и сожженная 22 марта 1943 года фашистскими захватчиками вместе со всеми ее жителями. В настоящее время на этом месте находится мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.
Обращаясь к руководству Национального собрания Белоруссии, Володин отметил, что среди многих скорбных событий Великой Отечественной войны трагедия белорусской Хатыни всегда занимала особое место. Спикер ГД назвал массовое убийство жителей этой деревни «символом беспрецедентной жестокости и бесчеловечности фашизма».
"Об этой трагедии мы помним и сегодня. Важно не допустить ее забвения, вместе противодействовать искажению нашей истории, попыткам оправдать убийц и садистов в угоду политической конъюнктуре. Только так мы сможем защитить нынешнее и будущие поколения от повторения подобных преступлений вновь, сохранить мир и покой на нашей земле", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
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